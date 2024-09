Zonza célèbre les Journées du Patrimoine 2024 : entre histoire et nature

». Derrière ce titre apparemment léger, se cache une réalité beaucoup plus sombre. La mode, ou plutôt la survie par l’ingéniosité, était un enjeu majeur pour les civils en temps de guerre. Privés de nombreux biens de consommation, les habitants de l’époque devaient faire preuve d’inventivité. Cet atelier rappelle les astuces et stratégies déployées pour pallier les pénuries, que ce soit pour les vêtements ou d’autres aspects de la vie quotidienne.

Comme chaque année, les Journées européennes du patrimoine invitent les visiteurs à explorer des lieux souvent méconnus et à se plonger dans des pans de l’histoire locale. Zonza n’échappe pas à cet événement majeur qui se déroulera les 21 et 22 septembre 2024.Cette année, la commune a choisi de mettre en lumière un épisode de son histoire : la Seconde Guerre mondiale et l’époque de la Résistance. Le musée de la Résistance corse se transformera donc en centre névralgique de ce rendez-vous patrimonial et accueillera des des ateliers interactifs qui plongent les visiteurs dans l’atmosphère de l’époque.L’un des ateliers phares, intitulé « Arcanu : les secrets de l’encre invisible », s’adresse aux enfants à partir de six ans, mais saura également captiver les adultes. Durant 30 à 40 minutes, les participants se glissent dans la peau d’agents de la Résistance. À travers une série d’exercices ludiques, ils apprendront à décoder des messages secrets grâce à de l’encre invisible, comme le faisaient autrefois les résistants pour contourner la censure et les systèmes de surveillance mis en place par l’occupant.Autre temps fort : l’atelier « La mode en résistanceLe programme ne se limite pas aux murs du musée. Le samedi soir, le boulodrome de Zonza se transforme en salle de cinéma en plein air. À l’affiche, le film Imitation Game, qui retrace l’histoire d’Alan Turing et de son équipe, chargés de percer le code de la machine de cryptage allemande Enigma durant la Seconde Guerre mondiale.Enfin, pour ceux qui préfèrent se ressourcer en pleine nature, une balade botanique est proposée le dimanche matin. Guidée par des experts locaux, cette promenade offre l’occasion de découvrir la flore typique de la région tout en profitant des paysages de l’Alta Rocca.