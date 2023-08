Zonza : Viseo, l’hippodrome le plus haut d'Europe, a clôturé sa saison en beauté

Créé au début des années 80, le meeting estival de Zonza aura à nouveau accueilli en 2023 5 réunions hippiques, dont la dernière s’est déroulée le dimanche 27 août.Ce meeting populaire n’a pas failli à sa réputation, accueillant cette année “entre 1 500 et 3 000 visiteurs à chaque réunion” selon Jean Baptiste Andreani, président de la fédération régionale des courses hippiques, qui se dit satisfait de ce meeting.“On aimerait que cela se passe de la même manière dans les autres hippodromes corses. Ici on a une population estivale, un cadre exceptionnel, il faut le dire, on essaie de faire au mieux. On a une bonne équipe, autant de dirigeants que de bénévoles, les gens s’investissent beaucoup et ont toujours la passion. C’est grâce à ça qu’on tient, car il y a de moins en moins d’élevages en Corse, alors que le cheval est dans notre culture. Mais il n’y a plus l’engouement qu’il y avait avant et c’est de plus en plus difficile. Il y avait des petits élevages et le dimanche c’était la fête “ se souvient le président avec un peu de nostalgie. “C’est devenu un peu trop professionnel aujourd’hui. Alors c’est vrai que les petites courses ici sont devenues importantes et on est arrivés à avoir quelques grosses écuries “mammouth” comme on dit dans notre jargon, qui ont 20 ou 25 chevaux, mais malheureusement elles écrasent les petites écuries qui n’ont qu’un cheval ou 2, c’est un peu le revers de la médaille” regrette-t-il.Il avoue aussi que “la passion ne fait pas tout. Il faut avoir le courage et la force. Nous sommes bénévoles et parfois on a envie de tout abandonner face à la critique ! Mais je ne laisserai pas la Corse comme ça, tant que je tiendrai, je vais essayer de faire au mieux.”Le public, lui, n’a pas les mêmes inquiétudes, et il est venu pour passer un bon moment. C’est un vrai meeting de fête, à l’ancienne, qui se déroule en ce dimanche après-midi. L’hippodrome est bondé, entre parieurs qui font la queue, amoureux des courses, familles installées à l’ombre des pins, enfants qui courent, stands de sandwichs, glaces et autres gourmandises, la fête bat son plein. Même le temps un peu couvert est coopératif pour éviter la grosse chaleur. On est loin de l’image d’Épinal des courses hippiques, avec leur côté guindé, chic, et les beaux chapeaux à Viseo.Ça parle fort, ça rit, ça applaudit, ça se promène, ça encourage les jockeys et les chevaux : une vraie belle fête populaire dans le sens noble du terme, une tradition vectrice de lien social dans un endroit unique, qui laisse espérer encore de beaux jours à l’hippodrome de Viseo.