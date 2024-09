Zonza - Santa Lucia : Rendez-vous au forum des associations le 14 septembre

C'est un rendez-vous incontournable pour les habitants de Zonza Santa Lucia et des environs. Le forum des associations, qui se tiendra le samedi 14 septembre de 10h à 17h, permettra à tous de découvrir la riche vie associative de la région. Cet événement se déroulera au stade municipal de Santa Lucia di Portivechju et réunira de nombreuses associations sportives, culturelles et éducatives.



Les visiteurs pourront ainsi rencontrer les responsables du Basket Ball Club Sainte Lucie (BBCSL), de l’école de voile de la base nautique de Pinarello, ou encore des clubs de volley-ball, beach tennis, et bike. D’autres structures, comme la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) – Casa pà tutti, proposeront des ateliers variés, allant de la création de mandalas à la guitare corse, en passant par le yoga, la danse ou encore l’athlétisme.



La journée sera rythmée par des démonstrations des différentes disciplines, permettant aux curieux de se faire une idée des activités qu'ils pourraient pratiquer. Que ce soit pour les enfants ou les adultes, les sportifs ou les artistes en herbe, le choix est vaste.



Parmi les autres associations présentes, on retrouvera également le Sud Corse Triathlon, le Shin Aïkido, le Sud FC football, et bien d'autres. À noter que certaines infrastructures, comme le terrain de padel, seront en libre accès.