Zicavu : la foire artisanale revient le 27 juillet

Le 27 juillet, la commune de Zicavo accueillera l’édition 2024 de sa traditionnelle foire artisanale, un événement devenu au fil des ans un rendez-vous immanquable attirant plusieurs milliers de visiteurs. Initiée par l'association Sta Be in Paese, engagée dans la préservation du patrimoine local, de l'environnement naturel et du cadre de vie, cet événement a su évoluer pour devenir un véritable pilier de la cohésion sociale, rassemblant toutes les générations autour de projets communs et de moments de convivialité.



Dès 16h00, la place de l'église se transformera en un marché, riche en couleurs et en saveurs. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir les créations de 42 artisans et créateurs de la microrégion. Au menu : une diversité d'œuvres originales allant de la vannerie aux bijoux, en passant par la coutellerie, les créations en bois flotté, les articles en tissu, les bougies parfumées et bien plus encore. Chaque stand promet de dévoiler des trésors artisanaux uniques, témoignant du savoir-faire local.

Les amateurs de gastronomie seront également à l’honneur. Les stands regorgeront de mets sucrés et salés : miel, confitures, beignets, fromages, conserves et bières artisanales. Ces délices offriront une véritable explosion de saveurs tout en soutenant les producteurs locaux qui se consacrent à la fabrication de produits authentiques et de qualité.



L'événement ne se limitera pas à l'exposition de produits artisanaux. Tout au long de la journée, des animations pour enfants seront proposées, avec des jeux ludiques permettant aux plus jeunes de s’amuser en famille. Une restauration sur place ainsi qu'une buvette seront disponibles pour ceux qui souhaitent se désaltérer et se restaurer tout en profitant de l’ambiance festive.

À partir de 18h00, la soirée prendra un tour musical avec la prestation de Mathias, qui montera sur scène pour animer la soirée.