Yvan Colonna : dans la nuit, à Ajaccio, des manifestants se sont introduits dans le palais de justice

Plus tard, certains manifestants, équipés d'une mini-pelle mécanique, ont dégradé une agence du Crédit Agricole, avant de se diriger sur la place Claude Erignac, lieu hautement symbolique, Yvan Colonna ayant été condamné pour l'assassinat du préfet de Corse.Là plusieurs personnes se sont interposées pour éviter toute dégradation, un homme montant sur la pelleteuse et criant: "On n'est pas des racailles, on est des patriotes, sortez d'ici", selon une correspondante de l'AFP.Au moins 14 personnes au total ont été blessées dont un journaliste de TF1 à la jambe, selon la préfecture qui appelle à "l'apaisement et au dialogue afin d'éviter toute nouvelle victime". Malgré les réticences de la famille Colonna qui dit craindre "un nouveau drame " dans le contexte, une nouvelle manifestation est prévue ce jeudi 10 mars à 10 heures devant la préfecture avant la grande manifestation de dimanche à Bastia.