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Yoga du rire : quand maternelles et seniors partagent un moment à Borgo


Léana Serve le Lundi 30 Mars 2026 à 12:00

Ce jeudi après-midi, les résidents de L’Olivier Bleu à Borgo ont accueilli des enfants de grande section pour un atelier intergénérationnel de yoga du rire. Chansons, lectures et rire ont créé un échange « ressourçant » pour les petits comme pour les grands.



Yoga du rire : quand maternelles et seniors partagent un moment à Borgo

(Photos Gérard Baldocchi)


« Le rire, c’est un langage universel », explique Isabelle Dolcerocca, animatrice de yoga du rire. Ce jeudi après-midi, dans la résidence pour personnes âgées L’Olivier Bleu à Borgo, des enfants de grande section de maternelle ont partagé un moment avec les résidents, lors d’un atelier intergénérationnel mêlant exercices de yoga du rire, chansons et lecture. « Mon fils était dans cette école, et comme je suis infirmière de profession, je venais dans la résidence faire des actions de prévention, et je me suis dit que je pouvais allier les deux », explique Isabelle. Le yoga du rire consiste à faire « des exercices de rire combinés à des exercices de respiration ». « Au début, ça commence par un rire forcé et après, en groupe, il devient vite contagieux parce que le corps libère les hormones du bonheur et le cerveau ne fait pas la différence si c'est un rire forcé ou pas. Il faut au minimum 15 minutes de rire dans une séance, et c'est là où ça lâche les hormones et qu’on voit les bienfaits du yoga du rire. »

L’animatrice explique que les séances « se font en fonction de l'état des enfants et des personnes âgées ». « Là, on a eu des chansons, c'est bien parce que ça dynamise, et on a aussi lu une petite histoire parce que ça se termine toujours par un temps calme. On adapte vraiment en fonction du public. Par exemple, à Noël, on avait chanté nos chansons de Noël aux personnes âgées, et on avait un chanteur de l'autre côté qui nous avait chanté des chansons, et il avait aussi amené un album photo pour échanger avec les enfants. À chaque fois, les enfants font un dessin qu’ils offrent aux résidents. C'est vraiment un échange. »


Yoga du rire : quand maternelles et seniors partagent un moment à Borgo

Une séance qui a ravi Illan, 5 ans. « J’ai chanté, ça m’a plu. Au début, ils ont gonflé des ballons pour nous, j’ai rigolé avec les papis et les mamies. » Anne-Laure, son enseignante, indique avoir vu ses élèves « différents ». « Il y a un partage autour des activités et ça développe aussi leur langage. Et ce plaisir qu'ont les personnes âgées à voir les enfants arriver, c'est émouvant. Il y a une forme de lâcher prise, même chez les enfants. En classe, on leur dit d’arrêter de faire des grimaces, alors que là, ils se lâchent, ils peuvent le faire. »

Pour Isabelle, il est important de garder ce lien intergénérationnel. « C’est ressourçant pour les personnes âgées et c'est apaisant pour les enfants parce qu'ils repartent vraiment avec cet échange-là, comme si c’était leurs grands-parents. » Un avis partagé par Michèle, l’une des résidentes. « Franchement, c'était super sympa. Les enfants ont fait de beaux cadeaux, des dessins, j'ai eu un petit porte-monnaie par un petit garçon. C’est agréable parce qu'on s'ennuie quand même, et on voit peu de jeunes, à part les soignants. J'ai une fille, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants que je ne vois pas beaucoup parce qu'ils travaillent, donc ça me fait plaisir de voir des gamins comme ça. C'est tellement agréable et pendant une petite heure, ça me change. En plus, ils sont mignons tout plein, ils viennent vers vous, ils vous embrassent la main. C'est vraiment mignon. » Michèle va d’ailleurs se rendre de temps en temps à l’école « pour lire des histoires aux enfants ». De son côté, Isabelle affirme vouloir continuer à développer cette activité partout en Haute-Corse.






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