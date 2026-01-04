Yoga du rire : quand maternelles et seniors partagent un moment à Borgo

(Photos Gérard Baldocchi)





« Le rire, c’est un langage universel », explique Isabelle Dolcerocca, animatrice de yoga du rire. Ce jeudi après-midi, dans la résidence pour personnes âgées L’Olivier Bleu à Borgo, des enfants de grande section de maternelle ont partagé un moment avec les résidents, lors d’un atelier intergénérationnel mêlant exercices de yoga du rire, chansons et lecture. « Mon fils était dans cette école, et comme je suis infirmière de profession, je venais dans la résidence faire des actions de prévention, et je me suis dit que je pouvais allier les deux », explique Isabelle. Le yoga du rire consiste à faire « des exercices de rire combinés à des exercices de respiration ». « Au début, ça commence par un rire forcé et après, en groupe, il devient vite contagieux parce que le corps libère les hormones du bonheur et le cerveau ne fait pas la différence si c'est un rire forcé ou pas. Il faut au minimum 15 minutes de rire dans une séance, et c'est là où ça lâche les hormones et qu’on voit les bienfaits du yoga du rire. »



L’animatrice explique que les séances « se font en fonction de l'état des enfants et des personnes âgées ». « Là, on a eu des chansons, c'est bien parce que ça dynamise, et on a aussi lu une petite histoire parce que ça se termine toujours par un temps calme. On adapte vraiment en fonction du public. Par exemple, à Noël, on avait chanté nos chansons de Noël aux personnes âgées, et on avait un chanteur de l'autre côté qui nous avait chanté des chansons, et il avait aussi amené un album photo pour échanger avec les enfants. À chaque fois, les enfants font un dessin qu’ils offrent aux résidents. C'est vraiment un échange. »

