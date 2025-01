Xavier Lacombe a pris ses fonctions de député de la 1ère circonscription de Corse-du-Sud

Jour de rentrée parlementaire pour Xavier Lacombe. Le désormais ex-maire de Peri et ex-conseiller territorial d’Un Soffiu Novu, a pris ses fonctions de député de la 1ère circonscription de Corse-du-Sud. Depuis ce vendredi, il remplace en effet Laurent Marcangeli devenu ministre de l’Action publique, de la Fonction publique et de la Simplification le 23 décembre dernier. Tout comme lui, il siégera d’ailleurs dans le groupe Horizons.



En cette fin de semaine, les premiers pas du nouveau député à l’Assemblée nationale se sont toutefois résumés à une journée purement administrative, qui a notamment consisté à son inscription dans différentes commissions. Sa première prise de parole dans l’hémicycle du Palais Bourbon est quant à elle prévue mardi, à l’occasion de la présentation de la proposition de loi visant à l’assainissement cadastral et à la résorption du désordre de la propriété. Porté par de Jean-Jacques Panunzi, le sénateur de Corse-du-Sud, le texte avait été adopté à l’unanimité au Sénat le 10 octobre 2023. Il prévoit de proroger de 10 ans les mesures dérogatoires en matière de droit de succession mises en place par une loi du 6 mars 2017, face à la complexité de la situation en Corse.



En tant que député de la Corse, Xavier Lacombe devra aussi prochainement participer aux travaux de la mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Corse. À cette occasion, il devrait faire valoir une position quelque peu différente de celle de Laurent Marcangeli. Contrairement à son prédécesseur, il s’est en effet toujours montré opposé à l’octroi d’un pouvoir législatif à la Collectivité de Corse.