Xavier Bertrand à Lumio : de la Covid-19 à la crise économique et sociale

Deux thèmes, et non des moindres ont occupé la rencontre-débat organisé dans le cadre de la Manufacture par Xavier Bertrand.

Ce rendez-vous du Clos Colombu chez l'ami Etienne Suzzoni c'est devenu un classique du mois d'août.

Pour cette nouvelle rencontre, compte-tenu de la crise sanitaire que l'on a connu, et que l'on subi encore, l'on pouvait s'attendre à une baisse de fréquentation, mais il n'en a rien été.

Plus de 250 personnes étaient en effet présentes et la règle de distanciation ne pouvant être respectée, il était procédé à une distribution de masques.

Etienne Suzzoni, maître des lieux souhaitait à tous la bienvenue avant de dire combien il était heureux et fier de recevoir Xavier Bertrand qui est ici chez lui.

Xavier Bertrand remerciait Etienne Suzzoni pour son hospitalité avant de le féliciter pour sa réélection de maire de Lumio.

Le président des Hauts de France remerciait à son tour pour sa présence et cette marque de confiance témoignées.

"Cette année, compte-tenu du contexte j'ai souhaité que l'on aborde cette rencontre-débat de façon différente en se consacrant tout particulièrement sur cette crise sanitaire, de ce que vous en avez pensé, de sa gestion pour le gouvernement, du port du masque...

Autre sujet, et non des moindres: la situation économique et sociale avec ce qui va se passer à la rentrée".





Dans le public, le premier à prendre la parole a été le professeur François Franceschi qui a ses origines en Balagne et qui exerce avec son épouse à Marseille.

Dans son intervention le professeur n'a pas été tendre avec le gouvernement dans la manière de gérer cette crise en parlant de faillite de l'Etat Francais

Il revenait sur la médecine française des années 60 avec devait t-il dire "un système qui tenait la route" et à une époque ou il y avait l'union entre le privé et le public.

Il revenait sur l'épisode du masque avec ses mensonges, sur l'épisode de la chloroquine en posant la question : " depuis quand un ministre décide pour vous de ce qu'un médecin doit prescrire à son patient?"

Enfin il terminait son propos en ajoutant, non sans au préalable avoir vanté le modèle allemand : "En France nous avons 50% d'administratifs. A Marseille l'Hôpital compte 14 directeurs et à la Timone, 23 !

Le mal français c'est la désorganisation".





Une autre personne dans le public regrette ce manque d'attention pour les personnes handicapées durant cette crise.

Une pharmacienne de Chalons-sur-Marne parle de son calvaire, des difficulté à faire face en l'absence de masques et d'un épisode où on lui a livré 25 000 masques à livrer dans des établissements mais pas en officine.

Autre témoignage, celui du maire de Reims, Arnaud Robinet qui rappelle cette épisode malheureux de patients atteinte du Covid transféré en bus médicalisé vers Tours avant que le cabinet ministériel de la santé lui ordonne de faire demi-tour sous prétexte que c'était eux qui donnaient les ordres.





Jean-François Rapin, sénateur, membre de la commission d'enquête Covid 19 émettait des doutes sur les résultats avant de parler de mensonges et d'un gestion anarchique de nos politiques.

Plusieurs intervenants ont encore donné leur avis sur la Covid-19 et sa gestion calamiteuse, avant que Xavier Bertrand n'invite Jean-Pierre Pinelli, hôtelier, propriétaire d'un Palace à Calvi pour nous parler des conséquences à venir de la crise économique et sociale qui au vu de son intervention et celle d'autres personnes s'annonce catastrophique, notamment à la rentrée.

Cette soirée se poursuivait autour du verre de l'amitié