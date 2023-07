Wimbledon : déjà fini pour Laurent Lokoli

Confronté au numéro 4 mondial, Casper Ruud, Laurent Lokoli, 199e à l'ATP et passé par les qualifications, n'a pas démérité. Après début de premier set cauchemardesque, où il a été mené 5-0 et 0-15 sur son service, il a levé les bras au ciel quand il a enfin réussi à inscrire son premier jeu qui a semblé le libérer, malgré la perte de la manche 6-1.



Dans le deuxième set, profitant de la gêne relative de son adversaire sur cette surface, il a tenu son engagement et même réussi à breaker alors qu'il menait 6-5 pour revenir à une manche partout (7-5).



Quand Ruud a pris son service pour mener 2-1 dans le troisième set, il a immédiatement débreaké, mais le Norvégien a fait parler son métier pour reprendre l'ascendant au septième jeu et revirer en tête (6-4) avant de contrôler la quatrième et dernière manche (6-3).