Wimbledon : Laurent Lokoli au 3e tour des qualifications

LOKOLI AUSSI AU TROISIÈME TOUR !

🇨🇵🇨🇵🇨🇵🇨🇵



Une super journée pour les français avec un troisième français qualifié. Laurent Lokoli s'est imposé 6/3 7/6 face à Gombos et sera opposé à Mmoh 🇺🇲 au troisième tour pour la revanche de l'Open d'Australie. #Wimbledon pic.twitter.com/9WpSSj1ZIa

— Tennis Plus (@TennisPlus__) June 28, 2023



Les qualifications pour le tournoi simple messieurs de Wimbledon se sont poursuivies ce mercredi avec le deuxième tour au programme. Au terme du match qui l'opposait au Slovaque, Norbert Gombos (145e mondial) , Laurent Lokoli (199e mondial) adécroché son ticket pour le troisième tour en s'imposant sur son adversaire en deux manches 6-3/7-6. Une vraie performance pour le joueur corse qui ne jouait plus sur gazon depuis 11 ans.128 joueurs dont 12 Français étaient au départ de ces qualifications et seuls 16 accèderont au tableau final. Dernier tour de qualification ce samedi 1er juillet. Le tableau final de Wimbledon débute ce lundi 3 juillet et se termine le dimanche 16 juillet.