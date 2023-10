WRC Rallye d’Europe Centrale : Pilouis Loubet tire le rideau

Ce rallye d’Europe Centrale, qui se déroule sur asphalte entre l’Allemagne, l’Autriche et la République Tchèque, est la dernière sortie du Porto-Vecchiais de la saison. Le pilote corse ne prendra pas part à la dernière manche au Japon le mois prochain.

Dix-huit épreuves spéciales composent le programme de cette compétition dont le coup d’envoi a eu lieu ce mercredi après-midi lors du Shakedown à Tittling (Allemagne) long de 3,6 km. Une entrée en matière où Pilouis Loubet a signé le 9e temps avec un chrono en 2'02''2, alors que Thierry Neuville (Hyundai) a été le plus rapide en 1'57''5, devançant la Toyota de Kalle Rovanperä (1'58''9) et la Ford Puma d'Ott Tanäk 1'59''0.

Ce jeudi le rallye d’Europe Centrale sera, encore, en mode sprint avec deux spéciales très courtes en République Tchèque avec Velkä Chuchle (2,5 km) et Rundkurs Klatovy (8,9 km) avant une étape vendredi composée de six tronçons chronométrés, toujours en république Tchèque.