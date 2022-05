Voyagistes italiens en visite sur l'Île : "en Corse, il n'y a pas que la plage"

Bastia, le Cap Corse, le Nebbiu et la Balagne… les douze agents de voyages venus de Toscane, Ligurie, Lombardie et du Piémont en ont pris plein la vue. Du samedi 30 avril au lundi 3 mai, ces professionnels du tourisme italiens et le PDG du tour opérateur « Gioco Viaggi », Pietro Tombetta étaient invités par la Chambre de commerce et d’industrie, à découvrir le Nord de la Corse pour en faire sa promotion auprès de leurs clients et intégrer pleinement la destination dans leur offre.



En partenariat avec Atout France Italie, la Corsica Ferries, l’Agence du tourisme de la Corse et les Offices du tourisme de Bastia, de L’Ile-Rousse, de Calvi-Balagne, du Cap Corse, de Saint-Florent-Nebbiu-Conca d’Oru, la CCI a pu proposer des activités comme la découverte de la ville de Bastia, de la tour de Nonza, des plages des Agriate, du Parc de Saleccia et même la visite de la réserve de Scandola à bord d’un semi-rigide. Sur leur passage, les voyagistes ont aussi pu découvrir de nombreux hôtels de la région, qu’ils pourront ensuite inclure dans leur offre. « On ne vend bien que ce que l’on connaît bien, c’est pourquoi nous organisons régulièrement ce type d’opération promotionnelle », pose Pierre Orsini, président de la CCI de Haute-Corse.



Et le voyage semble leur avoir beaucoup plu, à l’image de la Lombarde Viviana Vidale, de l’agence « Red Snapper » qui s’était déjà rendue quatre fois dans le Sud de l’île mais jamais dans le Nord. « J’ai beaucoup aimé Saint-Florent c’était très beau. Le parc de Saleccia aussi, il y a une nature splendide en Corse et l’hospitalité est frappante », pose l’agent de voyage. A côté d’elle, Fabrizio Lasagni estime que c’est une destination dont il fera la promotion « aussi bien pour les familles que pour un couple et surtout hors saison ». Après ces trois jours à sillonner les côtes de l’île, Pietro Tombetta le PDG du tour opérateur « Gioco Viaggi » est conquis : « Nous avons vu qu’il y a de grandes possibilités d’accueil pour tous les budgets. Le but sera de faire comprendre à nos clients qu’en Corse il n’y a pas que les plages. Il y a une belle gastronomie, l’œnotourisme est développé, il est possible de pratiquer de belles activités en plein air… »



Les Italiens, première clientèle étrangère



Si la CCI a accueilli en grande pompe les voyagistes de la Botte, c’est parce que l’Italie représente un marché intéressant pour la Corse. En effet, du 1er janvier au 31 août, l’offre des compagnies maritimes au départ de ce pays est importante, soit 1 365 traversées et 241 rotations ce qui représente 2 236 927 places (hors Sardaigne). Et les enjeux sont d’autant plus importants qu’avant la crise sanitaire, le trafic maritime sur l’Italie (hors Sardaigne) représentait 44% des échanges soit près de 1,1 millions de passagers annuels.



En 2021, une enquête de l’ATC révélait qu’en termes de nuitées, les Italiens représentaient la première clientèle étrangère, suivis de près par les Allemands soit 25,5% des nuitées, des Suisses (9,5%) et des Belges (8,9%). D’après cette même étude, sur les 225 000 voyageurs italiens annuels, 33% se rendraient plutôt dans des hébergements de particuliers, 32% au camping et seulement 19% à l’hôtel. De fait, l’écrasante majorité (86%), se rendrait en Corse en ferry contre seulement 3% en avion.