Votez pour la restauration de l'œuvre corse que vous préférez

La statue de l’Empereur à Ajaccio, la Donation du rosaire et la girouette de la cathédrale Sainte-Marie à Bastia, sont les trois finalistes en Corse. Jusqu’au 10 mars, il est possible de voter en ligne pour l’une de ces trois œuvres sur le site de la Fondation de Sauvegarde de l’Art français ( https://www.sauvegardeartfrancais.fr/sondages/vote-allianz-corse/ ). Un chèque de 8 000 euros est promis par Allianz France à l’œuvre qui plébiscitée pourra bénéficier d'une restauration. Des fiches descriptives sont à disposition des votants pour faire leur choix.Depuis septembre, le groupe Allianz France et la Fondation pour la Sauvegarde de l’Art français se sont engagés dans une campagne appelée « Le plus grand musée de France ».Dans un premier temps, l’objectif était, repérer des objets d’art dans toutes les communes de France, afin de préserver le patrimoine local et de les présenter devant un jury regroupant des représentants d’Allianz France et de la Sauvegarde de l’Art français. 102 œuvres ont été sélectionnées. Et le jury en a donc choisi trois par région.réalisée par Massimiliano Laboureur et inaugurée à Ajaccio le 5 mai 1850, est placée au centre de la place Foch sur un socle de 90 cm. Si elle obtient les suffrages des internautes, l’œuvre sera restaurée et sécurisée, car elle est faite avec de matériaux de qualité moyenne et censés ne pas être exposés en extérieur.est une gigantesque toile conservée dans une chapelle de la cathédrale Sainte-Marie à Bastia.Peinte par un artiste local mais anonyme, l’œuvre doit être remise en tension et est cimentée au mur, ce qui n’offre pas une bonne conservation.La dernière œuvre retenue, est laInstallée en 1705, l’œuvre trône sur son clocher jusque dans les années 70, frappée par la foudre, la girouette se casse et l’angelot tombe. Il est remplacé par une croix. Si le public décide de voter en majorité pour ce monument, l’objectif de la restauration est de recréer à l’identique la girouette de 1705 avec l’angelot.