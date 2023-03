Votez pour l’œuvre d’art du patrimoine corse que vous voulez voir restaurer

Conservé dans l’église Sainte-Marie Majeure, l’un des plus vieux bâtiment de la ville, ce Christ en Croix date de la fin du XVIe siècle. Le crucifix est en fait l’un des composant de l’autel des Ames du Purgatoire, oeuvre majeure du patrimoine bonifacien. Cet autel du Purgatoire a été restauré en 2018. Le chantier a permis la découverte d’une oeuvre peinte par Dominico Desanti, peintre et sculpteur. La commune de Bonifacio souhaite poursuivre et achever la restauration intérieure de l’église en traitant les éléments non restaurés à ce jour, à savoir le mobilier (chaire à prêcher, baptistaire, toiles et statues, tabernacle…). Permettre la restauration de ce Christ en croix serait en quelque sorte récompenser une commune qui s’investit pour son patrimoine.