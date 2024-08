Vols de cuivre en Corse : quatre ressortissants roumains interpellés à Ajaccio

C’est une affaire qui débute en mai 2024. Entre le 4 et le 26 mai, une série de vols frappe plusieurs entreprises insulaires spécialisées dans le traitement des métaux, la plomberie et l’électricité . Les pertes financières sont considérables, se chiffrant en dizaines de milliers d’euros, avec des câbles, des tourets, et des tuyaux de cuivre en tête des objets dérobés. Des outils électroportatifs et un véhicule font également partie des biens volés, selon la Gendarmerie de Corse. Une enquête ur « vols en bande organisée et association de malfaiteurs ». est ainsi ouverte par le parquet d'Ajaccio confiée à la section de recherches de Corse avec le soutien de la section d’appui judiciaire et de renseignements régionale, ainsi que de la brigade de recherches d’Ajaccio. Les investigations permettent d’identifier une équipe de malfaiteurs d’origine roumaine, basée en périphérie d’Ajaccio. Mais à la fin du mois de mai, les suspects quittent le territoire français avant de pouvoir être appréhendés.



Le 23 août 2024, les individus visés reviennent en Corse et, dès le lendemain, commettent un nouveau vol en Haute-Corse. Le 28 août, à 2 heures du matin, quatre d’entre eux sont arrêtés en flagrant délit par la gendarmerie à Ajaccio, alors qu’ils reviennent d’un vol de cuivre dans la zone commerciale de la ville. Leur véhicule utilitaire est saisi, chargé de près d’une tonne de câbles fraîchement dérobés. Dans la foulée, une perquisition est menée sur un terrain de gens du voyage à Ajaccio, où le butin du week-end est retrouvé et restitué à l’entreprise victime. D’importants stocks de câbles de cuivre, ainsi qu’un camion, sont également saisis. La valeur des câbles récupérés est estimée entre 15 000 et 20 000 euros à la revente.



Les quatre suspects, âgés de 20 à 42 ans, sont pour certains connus des services de justice français. L’un d’eux faisait même l’objet d’un mandat d’arrêt. Au total, la bande est mise en cause dans 12 cambriolages de sociétés en Corse, pour un préjudice avoisinant les 200 000 euros, sans compter les dégâts causés lors des effractions. Les suspects sont en cours de présentation devant le parquet d'Ajaccio.