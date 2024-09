Voile habitable: Pè Bonifaziu remporte la Coupe de Corse Osiris

Le coup d'envoi a été donné samedi en fin de matinée dans le golfe de Porto-Vecchio. Les équipages ont d'abord navigué sur un parcours en triangle olympique de trois milles, avec un vent d’Ouest soufflant à 15-20 nœuds. Après trois manches, Pè Bonifaziu, skippé par Gérald Galofaro, s'est imposé en tête, suivi de Carlò (Charles Viale) et Calypso (Pascal Raiola).Dimanche, les concurrents ont repris la mer pour une première régate de 7 milles reliant Porto-Vecchio à Pinarello, sous un vent changeant de secteur Ouest à Sud-Ouest, oscillant entre 10 et 25 nœuds. Une fois à Pinarello, deux nouvelles régates en triangle ont été disputées. Pè Bonifaziu a dominé ces trois manches, confirmant ainsi sa suprématie et remportant la Coupe de Corse Osiris.Le podium final a vu Pè Bonifaziu s'imposer devant Carlò de Charles Viale et le voilier de l’EVGSP de Stéphane Ouchol.