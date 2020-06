Voile : Reprise des activités et nouveau capitaine à la barre du CNB

Créé en 1921, le CNB est l’un des clubs de voile emblématiques de la Corse. Si quelques soucis financiers ont failli faire couler le navire, aujourd’hui il semble avoir de nouveau le vent en poupe. Avec un tout nouveau bureau, des projets plein la mer, le drapeau vert flotte sur la plage de Tombulu Biancu à Furiani (près de l’IGESA). Et c’est le propre fils du président Stéphane Chabriw, Jérémy, qui a contribué à remettre le club à flot, accompagné de quelques bénévoles.«A la fin de la saison dernière, le club n’allait pas très fort, miné par des soucis financiers » explique le jeune homme qui connait le CNB depuis l’âge de 5 ans. «On devait même fermer notre base de Furiani. J’ai refusé cette idée. J’ai pris sur mon temps de travail et en bénévole me suis consacré presque à plein temps au club. Et avec d’autres bénévoles on a pu surmonter les épreuves, même cette tempête qui avait mis à mal notre local. Cet hiver nous avons connu une belle activité, hélas contrariée par la crise sanitaire alors que nous devions travailler avec des écoles du Cap Corse et de la région bastiaise».Depuis la 1phase du déconfinement, le club a pu reprendre ses activités, via un protocole mis en place en liaison avec la Fédération Française de Voile et la Ligue Corse de Voile. «Le protocole prévoit désinfection des locaux, distanciation sociale, gestes barrières. Nous avons du limiter le nombre de pratiquants. En solo sur une embarcation ou à plusieurs s’il s’agit d’une famille. L’activité est montée crescendo depuis le 11 mai et aujourd’hui avec l’assouplissement des gestes barrières, les amateurs peuvent s’embarquer à deux. On propose paddle, kayak, catamaran, dériveur, planche à voile. Outre nos adhérents, beaucoup de locaux sont venus pratiquer à la journée».Aujourd’hui, à l’orée de cet été 2020, c’est un bonheur pour Jérémy de voir des gamins s’adonner aux activités nautiques. Le CNB peut compter sur un chef de base hyper motivé, des moniteurs (5) diplômés, une équipe de bénévoles toujours sur le pont et près de 130 licenciés, presque un record pour le club.Après une période compliquée en raison de cette crise sanitaire, les activités ont aujourd’hui bel et bien repris. Pour preuve ce stage de 3 jours que le CNB vient d’organiser en liaison avec le Team Bastia Natation de Thierry Murali. «Il s’agissait d’un stage multi-activités pour les 6/11 ans avec au programme du tir à l’arc, du base ball, du basket, du cerf-volant et bien sûr de la voile ». Une activité qui peut se pratiquer sans problème au vu de la flotte du club : 25 catamarans, 16 paddle, 30 kayaks de mer, 14 optimists, des planches à voile pour débutants ou planchistes confirmés, 3 pédalos. La sécurité est assurée par les bénévoles diplômés qui disposent de 4 zodiacs de 3 à 5m30. Si le club a vu ses projets avec les colonies de vacances bien grignotés par le corona virus, les centres aérés de Lucciana et Furiani sont très intéressés par les activités proposées cet été par le CNB. «Nos stages d’été pour les enfants devraient passer à 5 jours et bien sûr nous sommes sur place 7/7 jours de 8h30 à 18h30 pour les locations aux particuliers». Le club, poussé par des vents favorables, nourrit aussi de nombreux projets pour l’avenir. «On souhaiterait déjà créer un emploi hivernal. On a aussi un beau projet avec le lycée maritime de Bastia qui passe par l’achat d’un habitable, et bien sûr des activités avec les scolaires de la région ». Alors si l’appel de la mer se fait insistant … prenez le cap de Furiani….CNB : Infos / resa au 0611830914 http://www.clubnautiquebastiais.com et https://www.facebook.com/Club-Nautique-Bastiais-319419904762301/