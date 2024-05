Voile : A partir de demain le Trophée des Clubs à Bonifacio

Cette compétition mettra en vedette les Class 8, des voiliers monotypes, naviguant sur les eaux de Santa Manza. Les équipages, composés de quatre à cinq personnes, vont donc s'affronter sur des voiliers identiques et sur des parcours bananes qui seront implantés en fonction de la direction et de la force du vent. A priori celui-ci devrait être de secteur Ouest demain et dimanche autour de 15 à 20 noeuds samedi, et proche de 15 noeuds dimanche. Au niveau des équipages représentés on aura dans le golfe proche de Bonifacio des bateaux de Porto-Vecchio, mais aussi des clubs de la SNA et de Mare è Vela et bien entendu de Bonifacio.