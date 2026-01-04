Vivario - Mobilisation pour sauver l'école du village

La DASEN et les syndicats de l'Education Nationale était en réunion mardi soir à Bastia pour travailler sur la carte scolaire de la prochaine rentrée. Des fermetures de classes ont été évoquées au cours de cette réunion de travail. Une quinzaine d'écoles seraient concernées dont celle de Vivario.



Dès la nouvelle connue, les parents d'élèves ont décidé de se mobiliser pour que cette éventualité ne devienne pas une réalité car "la fermeture d'une école dans le rural est le début de la mort du village", a martelé Marjorie Marietti, déléguée des parents d'élèves qui a lancé une pétition sur le net recueillant près de 600 signatures ce vendredi matin.



Mais la mobilisation se tient également sur le terrain. Ainsi, ce vendredi, les parents d'élèves et la population se sont retrouvés devant l'école de Vivario pour protester contre cette décision. Sur des banderoles on pouvait lire "Sauvons notre école" ou encore "Fermer une école c'est éteindre un village". Cette dernière a été installée à l'entrée du village.



Le maire du village, Venture Selvini, a rencontré la directrice de l'école ainsi que les parents d'élèves. Il leur a apporté son soutien en affirmant être contre la fermeture de l'école. Il précisait également que pour l'heure "aucune décision en ce sens n'a été prise". "Certes, la possibilité de fermeture a bien été évoquée par la Directrice Académique des Services de l'Education Nationale lors de cette réunion de travail. Mais nous nous battrons pour éviter celà. Dans le pire des cas, des mesures spécifiques seront prises pour que nos élèves puissent bénéficier du transporte scolaire gratuit et de la cantine à l'école de Venaco", a-t-il indiqué.



"La mobilisation va se poursuivre ce dimanche", ont annoncé les parents d'élèves. En effet, toute la journée un barrage filtrant sera installé au coeur du village, sur la RT 20. De fortes perturbations sont donc à attendre ce dimanche entre Corte et Ajaccio.