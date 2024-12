Visite du pape à Ajaccio : les grandes surfaces resteront fermées le 15 décembre

Une mesure qui ne surprend guère. Avec des routes bloquées à l’entrée et au centre-ville d’Ajaccio dès 6h du matin, se rendre dans ces zones commerciales s’annonce d’emblée compliqué, voire impossible. Les parkings situés à proximité devraient être pris d’assaut par les visiteurs venus assister à cet événement exceptionnel. En outre, la circulation dans l’agglomération sera restreinte, ce qui dissuade d’autant plus de s’aventurer en voiture.



Pour les habitants qui ne participeront pas aux festivités, l’annonce est source de frustration, mais aussi d’humour. “Dommage pour ceux qui voulaient éviter la foule et faire leurs courses de Noël tranquillement ! Bah non, merci…”, commente un internaute sur les réseaux sociaux. D’autres, plus conciliants, jugent la décision logique : “C’est évident, toutes les routes sont bloquées !”