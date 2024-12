Visite du Pape à Ajaccio. Le service de navettes maritimes entre Porticcio et Ajaccio annulé

Les pèlerins arrivant du Sud de l’île ne pourront pas rejoindre Ajaccio par la mer. Du fait des conditions météorologiques défavorables, et en particulier de la hauteur de houle annoncée, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (Capa) est contrainte d’annuler le service de navettes maritimes renforcé et adapté initialement qu’elle avait prévu pour accompagner la visite du Pape François dans la cité impériale ce dimanche.



Dans un communiqué, elle précise qu’un « service de transport terrestre de substitution plus réduit sera mis en place pour permettre tout de même des déplacements groupés de Porticcio vers Ajaccio ».

Le départ s’effectuera au niveau du collège de Porticcio. Les pèlerins seront ensuite déposés au rond-point du Lazaret en entrée de ville à 500 m du site de déambulation.



« Ce service de substitution fonctionnera entre 6 heures et 8h15 et entre 9h45 et 21 heures », précise la Capa.