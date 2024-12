Visite du Pape François en Corse : Tout ce qu'il faut savoir pour assister aux célébrations

Compte tenu de la forte affluence attendue, il est fortement recommandé de privilégier le covoiturage ou les transports en commun organisés (minimum trois personnes par véhicule). Un service de navettes gratuites sera mis en place entre les zones de stationnement et les sites, de 06h00 à 20h30.



Pour des raisons de sécurité, le service de transport public Muvistrada fonctionnera de manière restreinte.



Les autorités rappellent que l’accès aux sites de célébration sera strictement contrôlé, et les billets nominatifs seront indispensables. Pour plus d’informations, consultez les cartes et les détails pratiques disponibles en ligne.