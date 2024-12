Visite du Pape François : dans le sillage des fidèles cortenais

Il est 4h30 ce dimanche matin et la gare routière de Corte est déjà en ébullition. Les paroissiens Cortenais ont hâte de se rendre dans la cité Impériale à la rencontre du Pape François. Elles et ils sont nombreux à avoir passé une courte nuit. "Je n'ai pas réussi à fermer l'oeil de la nuit", confie Marie-Angele.

Prévu à 5 heures, le départ se fait finalement sur le coup de 5h25 puis l'on fait un arrêt à Venaco puis Vivario pour récupérer celles et ceux qui se rendent à Ajaccio.

"C'est événement exceptionnel et je réalise pas encore" poursuit Olivia. "Je suis très émue et très fière, je n'aurai jamais imaginé voir le Pape en Corse". "Je suis allée voir le Saint Père l'an passé à Marseille", renchérit Valérie, "il y a beaucoup d'émotion et je suis, de surcroît, très heureuse d'accompagner les enfants du catéchisme car je suis catéchiste. Nous nous apprêtons à vivre un moment historique".