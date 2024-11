Visite du Pape François : "Un’onore tamantu è una gioia tremenda" pour les Corses

La Corse se prépare à vivre un événement historique avec la visite du pape François à Ajaccio le 15 décembre prochain. L’annonce, officialisée ce samedi 23 novembre par le Saint-Siège, a rapidement été saluée par les responsables politiques insulaires, qui ont partagé leur émotion sur les réseaux sociaux.



"Una gioia tremenda"

Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse : « A Corsica riceverà a so Santità u Papa Francescu u 15 di dicembre. Un’onore tamantu è una gioia tremenda per a ghjesgia di Corsica è u so Cardinale, i cristiani di quì è d’altrò, è per u nostru populu sanu. Evviva ! »