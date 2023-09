Visite de Gérald Darmanin en Corse : les réactions des maires

J'ai trouvé pour ma part ce débat très intéressant. Les maires ont posé beaucoup de questions diverses dans leur format, leur contenu et leur niveau d'exigences. Il a été question tout à la fois d'autonomie au plan des principes et de sujets pratico-pratiques: déchets, urbanisme, assainissement. On est là dans un miroir de ce que la Corse exprime au quotidien et donc, il y a incontestablement une bonne diversité et une qualité, me semble-t-il, qui sont au rendez-vous. Pour le reste, on attend maintenant la venue du Président de la République. Le ministre de l'Intérieur a clairement annoncé sa venue pour la fin du mois. On devrait à ce moment-là y voir beaucoup plus clair. Pour ma part, je demeure optimiste, même si beaucoup de travail reste à accomplir d'ici à la fin du mois, et surtout à partir du mois d'octobre, si les choses devaient continuer, notamment dans le sens de la révision constitutionnelle et, on l'espère tous, de la consultation des Corses.



Certes, on a tous compris que délibération de l'Assemblée de Corse du 5 juillet dernier, même s'elle avait été d'une toute autre nature, ne pouvait pas être prise en compte à cent pour cent, mais je rappelle qu'elle est très majoritaire dans l'opinion et dans l'hémicycle, qu'elle me paraît conforme, sans excès, à ce que la Corse exprime au plus profond d'elle-même depuis un demi-siècle et aussi que cette délibération est en thèse, non pas avec l'idéologie du moment, mais avec la volonté pragmatique de régler les problèmes. Donc, je crois que, pour toutes ces raisons, elle mérite d'être prise en compte au plus haut niveau possible. Mais, je l'ai également dit, la politique, c'est l'art du compromis.

Il faudra que l'on trouve le meilleur curseur possible pour en sortir, parce que je crois que la pire des réponses, ce sera le statu quo.