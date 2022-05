Villefranche-Saint-Florent à la rame : le défi sportif du "kiné" de Borgo débute ce jeudi

Le projet de ce kinésithérapeute de Borgo, passionné de voile, date de l’automne dernier. « En naviguant sur mon catamaran j’ai constaté la situation désolante et catastrophique de nos plages et de nos mers, tant la Tyrrhénienne que la Méditerranée » explique-t’il. « Que ce soit le plastique ou les pastilles de traitements des eaux, qu’elles soient corses ou italiennes, nos plages en sont remplis ».Loïc Paris crée une association J’aime ma mer et se rapproche de l’association Mare Vivu , lauréate du concours international Beyond Plastic Med en 2019 et 2021 par la Fondation Prince Albert II. Il monte alors un projet pour sensibiliser encore plus le grand public à ce fléau : une traversée à la rame entre le continent et la Corse sur une yole de 6 m de long et 80 cm de large prêtée par la société Rowing Sport Boat.Aussi depuis L.Paris n’a cessé de peaufiner sa condition physique avec ses partenaires sportifs l’association Lucciana Atletismu dont il est licencié et le club Aviron Haute-Corse . « Ces entraînements m’ont aussi aidé à tester et apprendre à doser mes efforts. Ma plus grande crainte réside en des douleurs aux muscles fessiers ». Ces derniers mois, Loïc est intervenu dans de nombreuses écoles de la région bastiaise pour sensibiliser les enfants à la lutte contre la pollution marine et a organisé des nettoyages de plage. Sa démarche a été encouragée par l'océanographe François Galgani, responsable de projet à l'antenne de Bastia de l'Ifremer (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer). Celui a mis à sa disposition un filet « manta » qui sera tracté par le catamaran suiveur. Et qui permettra de collecter les déchets plastiques en tout genre. « Vous avez un paddle ? un canoé ? un jet ? un bateau ? N'hésitez pas à m'accompagner sur les derniers kilomètres pour rejoindre la plage de la Roya » lance Loïc Paris.