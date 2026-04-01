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Ville-di-Petrabugnu - Une relique de Jean-Paul II présentée dimanche en présence du cardinal Bustillo


La rédaction le Samedi 18 Avril 2026 à 09:45

Une cérémonie religieuse se déroulera ce dimanche en l’église Sainte-Lucie de Ville-di-Pietrabugno, autour d’une relique de Jean-Paul II acquise par la Cunfraterna Santa Croce Santa Lucia di e Ville-di-Petrabugnu



Ville-di-Petrabugnu - Une relique de Jean-Paul II présentée dimanche en présence du cardinal Bustillo
                                                   (Photos et vidéo Gérard Baldocchi)
 
La messe sera célébrée en présence du cardinal François-Xavier Bustillo, évêque de Corse. À l’issue de l’office, la relique - un tissu imprégné d’une goutte de sang du pape canonisé en 2014 - sera présentée à la vénération des fidèles.
A Santa Lucia, à l'heure où les membres de A Cunfraterna répétait les grands moments de la cérémonie de dimance, Fabrice Martinetti ne manquiat pas de rappeler que cette acquisition est le fruit d’un travail mené conjointement par la confrérie et la paroisse, sous l’impulsion du curé, l’abbé Casanova. Les démarches ont été aussi, et surtout, rendues possibles grâce à l’intervention du prêtre polonais Piotr Świder, en poste dans la région de Folelli, qui a mobilisé ses contacts en Pologne pour obtenir cette relique auprès des instances ecclésiales liées à la mémoire de Jean-Paul II, notamment dans la région de Cracovie.

Les reliques de ce type sont en effet conservées et attribuées depuis les sanctuaires polonais dédiés à l’ancien pape, avant d’être confiées à des communautés à travers le monde.
Mais au-delà de l’événement, cette célébration, qui attirera à Santa Lucia la foule des fidèles ce dimanche, met en lumière la vitalité des traditions confraternelles en Corse et l’engagement local qui a permis, à travers des démarches individuelles, d’obtenir cette relique depuis la Pologne. « Aujourd’hui, elle est là. Et ce dimanche, elle sera officiellement installée dans notre église par le cardinal Bustillo, évêque de Corse », insistait Fabrice Martinetti, mesurant l’importance du moment, en présentant la relique de Jean-Paul II.






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