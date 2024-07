Vignale : l’hommage des soldats du feu à l’équipage du Pélican 19

C’est pour honorer leur mémoire qu’une cérémonie s’est déroulée ce matin sur le bord de la départementale 607 qui conduit au village, en présence de nombreuses personnalités au premier rang desquelles, on remarquait la présence de Arnaud Millemann, secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, représentant le préfet Michel Prosic ; le colonel Pierre Pieri, directeur du SIS 2B représentant la gouvernance de l’établissement, Charlotte Terrighi, maire de Vignale, le Lieutenant-Colonel Thierry Nutti, chef du groupement des affaires intentionnelles et citoyennes et président de l’union départementale des personnels du SIS 2B, le Lieutenant-Colonel Jean-Noël Rigot, chef du groupement Nord du SIS 2B et le Commandant Jean-Jacques Casalot, président de l’union des sapeurs-pompiers du 2A représentant la direction et gouvernance de l’établissement.







Sur les rangs, un détachement des sapeurs-pompiers de Lucciana, conduit par le Capitaine Hervé Duvermy, avait pour mission, de rendre les honneurs aux défunts sauveteurs. C’est le Lieutenant-Colonel Thierry Nutti, qui se voyait confier l’exécution des diverses phases protocolaires. Celles-ci verront la remise de nombreuses gerbes au pied du monument, l’appel aux morts et la bénédiction de la stèle par l’aumônier du SIS 2B, le Père Georges Nicoli. La première magistrate de Vignale, prenait quant à elle la parole afin d’évoquer avec des mots empreints d’émotion l’ultime sacrifice de Daniel Mougin et Jacques Fossier.





Comme à l’accoutumée, des représentants des divers services concourant à sécurité civile se sont associés à l’hommage. Parmi eux, l’équipage du Dragon 2B de la base hélico de Bastia, des éléments de l’UIISC 5 Corte, de la gendarmerie nationale, des réserves communales de sécurité civile de Lumiu et Oletta-Poggio d’Oletta, de la délégation militaire départementale (DMD), des Forestiers-Sapeurs 2B, de l’AASC BSPM et anciens sapeurs-pompiers de Haute-Corse. Le centre de secours de Bastia était pour sa part, représenté par son chef le Commandant José Mariani.

Cette journée d'hommage a été marquée par une profonde émotion et un sentiment de reconnaissance envers ceux qui, chaque jour, risquent leur vie pour protéger les autres. Les noms de Daniel Mougin et Jacques Fossier, c’est certain, resteront à jamais gravés dans le cœur de cette communauté insulaire pour laquelle, un matin d’été qui aurait pu être ordinaire, ils ont fait don de leurs vies pleines de promesses.