Vigilance orange prolongée en Haute-Corse : des orages attendus jusqu'à jeudi matin

La vigilance "Orange" pour le phénomène "pluie-inondation et orage", émise par Météo France, est prolongée jusqu'au jeudi 19 septembre 2024 à 6h00. Après une première journée marquée par des averses soutenues, notamment sur le relief, le Cap Corse et la région bastiaise devraient continuer à être touchés par des épisodes pluvio-orageux cette nuit.



Ce mercredi après-midi, les fortes averses orageuses ont principalement concerné les zones montagneuses. Bien que ces précipitations devraient s’atténuer en soirée, la vigilance reste de mise pour la nuit à venir, particulièrement dans les zones du Cap Corse, de la Castagniccia, du Nebbiu et de la région bastiaise. "Des averses parfois orageuses venues de la mer se maintiendront toute la nuit", prévient Météo France.



Les orages les plus marqués devraient produire des précipitations soutenues, atteignant parfois des intensités de 15 à 30 mm par heure, avec des pics pouvant atteindre 40 mm, accompagnées localement de grêle. Sur l’ensemble de l’épisode, les cumuls prévus en Haute-Corse varient entre 60 et 100 mm, avec des valeurs pouvant ponctuellement atteindre 150 mm sur certaines zones.



Face à alerte, la préfecture appelle à la prudence et à la vigilance, particulièrement dans les zones à risque d’inondation. Les habitants des secteurs concernés sont invités à limiter leurs déplacements et à respecter les consignes de sécurité, notamment en évitant les zones inondables et les rivières susceptibles de déborder.