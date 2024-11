Vigilance orange "pluies-inondation" pour la Haute-Corse

"Passage en vigilance orange pluie-inondation sur la Haute-Corse à partir de 14 heures" indique ce samedi matin Météo France qui fait le point sur situation générale du moment de la sorte.

"Des pluies, localement et temporairement orageuses et fortes, sont attendues sur la Haute-Corse à partir de ce début d'après-midi de samedi et jusqu'en fin de nuit de samedi à dimanche".



Si l'évènement indiqué n'a pas encore débuté Météo France souligne que "l'on observe toutefois déjà des pluies orageuses sur le littoral de la côté orientale" et sur la région bastiaise déjà bien arrosée