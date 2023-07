Vigilance orange à la canicule : les préconisations du préfet de Haute-Corse

La préfecture a mis en place plusieurs mesures pour faire face à l'alerte canicule et assurer la sécurité de ses habitants. "Dans un premier temps, des actions ont été entreprises pour prévenir et soutenir les publics les plus vulnérables." explique le préfet de Haute-Corse, Michel Prosic. "Les maires ont été contactés afin de les informer des personnes fragiles dans leur commune et de les inciter à prendre des mesures préventives. Les établissements de santé, y compris les établissements médicaux sociaux, ont également été prévenus pour garantir la protection des personnes âgées résidant dans ces établissements." précise-t-il. Ensuite, les autorités ont pris des mesures pour sensibiliser et mobiliser les hôpitaux, le SAMU et les sapeurs-pompiers afin "d'assurer une intervention rapide en cas de besoin."

Le préfet souligne que "les employeurs ont également été contactés pour adapter les horaires et les conditions de travail afin de garantir la sécurité des travailleurs exposés à la chaleur."

In fine compte tenu de l'afflux touristique dans la région, les campings, ont été informés des recommandations à suivre pour assurer la sécurité des visiteurs.

Enfin, les associations sportives ont été prévenues pour qu'elles évitent l'organisation d'événements sportifs pendant les heures les plus chaudes. L'objectif de toutes ces mesures et informations est de réduire au maximum les difficultés liées à la canicule dans le département.



On écoute le préfet de Haute-Corse.