Vents forts en Haute-Corse : les pompiers appellent à la vigilance

Les conditions sont réunies pour une recrudescence des incendies. Sécheresse marquée, températures élevées et vents violents : dans un communiqué publié ce lundi 21 juillet, le service d’incendie et de secours de Haute-Corse tire la sonnette d’alarme. « La sécheresse, la chaleur intense et les vents violents favorisent les départs de feu », rappelle-t-il, appelant la population à « se mobiliser et à rester vigilante contre les comportements à risque ».



Depuis le début de l’année, 79 feux ont été recensés dans le département, pour une surface parcourue de 309 hectares. Sur cette seule période estivale, depuis le 15 juin, 50 incendies ont détruit près de 300 hectares de végétation. Dans un tiers des cas, la foudre est en cause, souvent dans des zones difficiles d’accès. Ces incendies mobilisent d’importants moyens aériens et terrestres.



Mais les pompiers pointent surtout les comportements humains. Un tiers des départs sont liés à des travaux agricoles ou à des jets de mégots. Pour le reste, si les causes ne sont pas encore clairement identifiées, « l’origine humaine ne fait pour ainsi dire aucun doute ». Face à ce constat, l’appel est clair : « Il convient de tout faire dans son attitude, son comportement, ses actions pour éviter de générer les départs de feux. Pas de feu, pas de source incandescente à proximité de la végétation, pas d’activité pouvant générer des étincelles en plein air », écrivent les secours.



Ils rappellent que les derniers grands incendies survenus sur le continent étaient tous liés à des gestes négligents : « feu de voiture, jet de mégot, barbecue, brasero… Ces feux ont occasionné des dégâts conséquents aux personnes, aux biens ainsi qu'à notre environnement. »



Dans ce contexte la consigne est de différer toute activité à risque tant que le vent souffle : « Nous vous demandons, plus que jamais, de reporter durant la période de vent fort toute activité susceptible d'engendrer un départ de feu et un risque pour les populations. » Et de conclure : « Plus que jamais, nous comptons sur votre implication pour faire cesser les comportements générateurs de risques. »