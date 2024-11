Vents forts en Corse : perturbations dans les transports maritimes et aériens

Les vents forts ont également perturbé la circulation routière. Le cordon lagunaire de la Marana, à Lucciana, est bloqué en raison de la chute d’un arbre. La route D80, menant au Cap Corse, a été coupée toute la matinée près de Miomo mais a rouvert dans l’après-midi.





La Collectivité de Corse a suspendu les transports scolaires et interurbains pour la journée et a Communauté d'Agglomération de Bastia a fermé toutes ses infrastructures sportives.



Les deux préfectures appellent à limiter les déplacements, éviter les promenades sur le littoral ou en forêt, et redoubler de vigilance en ville face aux chutes d’objets. En Corse-du-Sud, l’emploi du feu est interdit jusqu’à vendredi en raison du risque élevé d’incendies.



Retour à la normale attendu en soirée



Météo-France, qui a placé l’île en vigilance orange, prévoit une accalmie progressive des vents d’ouest en début de nuit, la vigilance orange est maintenue jusqu'à 23 heures.