Vent fort : La Corse en vigilance jaune

Sur la Corse, un fort coup de vent d'ouest est attendu entre l'après-midi de dimanche et la nuit de dimanche à lundi. Les reliefs, caps, le littoral de la Balagne et le sud-est de l'île vers Porto-Vecchio-Conca seront particulièrement exposés.

"Une évolution de la vigilance n'est pas exclue et il convient de suivre l'évolution de la situation" indique Météo Feance.

Selon Météo France, dans l'après-midi de dimanche, les rafales atteignent alors 110 à 130 km/h sur le relief, et par déferlement, l'extrême sud de l'île sur Porto-Vecchio-Conca.En soirée et milieu de nuit, le vent reste fort et gagne aussi la côte orientale, avec des rafales de 90 à 110 km/h, jusqu'à 120 km/h sur les caps exposés.En fin de nuit de dimanche à lundi, le vent bascule nord et devient plus modéré.