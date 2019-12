Vent : des rafales de 180 km/h attendues sur le Cap Corse

e préfet réitère ses conseils de prudence et demande à la population de reporter tous les déplacements et les activités sportives et de loisirs de plein air.

La ligue corse de football a pris une décision dans ce sens : toutes les rencontres de ce dimanche 22 Décembre ont été renvoyées à une date ultérieure.

Que dit Météo France ?Après une accalmie cet après-midi, lesvont reprendre en soirée de samedi sur la côte occidentale et les reliefs et durer jusqu’en milieu de journée de dimanche. Les cumuls attendus sur ce deuxième épisode en 24 heures sont de l'ordre deet jusqu'àCes nouvelles pluies interviennent sur des sols saturées par les pluies précédentes et peuvent à nouveau entraîner des conséquences sur les débordements des cours d'eau. Les précipitations sur les reliefs amènent des réactions très vives des cours d’eau.Ainsi lea-t-il quitté son lit àce samedi midi et d’autres débordements sont à craindreLa Haute-Corse sera également affectée par un épisode deà partir de la seconde partie de nuit.Sur le, les rafales atteindront 180 km/h. Sur les crêtes, elles seront de l'ordre de 140/150 km/h et sur Bastia, les valeurs atteintes seront de l'ordre de 130/140 km/h.