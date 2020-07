Véhicules électriques : Pascale Simoni interroge l'Exécutif sur les bornes de recharge

Un enjeu phare

Jean Biancucci, Président de l'Agence de l'urbanisme, de l'aménagement et de l’énergie (AUE), reconnait l’intérêt du sujet : « Actuellement, c’est un enjeu phare dans la mesure où si l’on veut atteindre les objectifs de la transition énergétique, il faut agir de manière efficace sur les émission de gaz à effet de serre et développer les véhicules électriques ». S’il rappelle lui aussi que « des objectifs ont été fixés », il précise néanmoins : « La PPE est actuellement en révision, nous aurons l’occasion de parler dans cette assemblée du détail des objectifs et des moyens ».



Des besoins énormes

Le Président de l'AUE explique le travail d’ores-et-déjà mené par la Collectivité de Corse : « Nous avons engagé une étude prospective sur la mobilité électrique afin de définir un schéma complet et adapté à notre territoire. Il s’agit de développement soutenable, mais aussi d’être en conformité avec des injonctions européennes en matière de carbone ». Et de rappeler le besoin considérable en infrastructures, qui correspond « à un parc de 49 000 points de charge publics et privés. Il s’agit, pour répondre complètement aux besoins des utilisateurs, quelle que soit la saison, de 7 900 points de recharges accessibles au public qui seraient nécessaires avec 320 bornes de recharge rapide ».



Un coût certain

Des aménagement qui ont un coût : « Cela représente 71 millions d’euros dont 33 millions pour les points accessibles au public ». Si tout cela est mis en place, « il est considéré que l’on pourrait obtenir une couverture de la recharge en énergie a hauteur de 80% . Un objectif haut mais que l’on peut atteindre », commente Jean Biancucci. Enfin, pour ce qui concerne les bâtiments de la Collectivité mais aussi les autres bâtiments publics, l’élu annonce qu’ « un travail a été engagé entre l’agence de l’urbanisme et l’administration centrale ».