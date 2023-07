Vallerustie a fêté la San Quilicu et rendu hommage à l'abbé Ange-Michel Valery

Après un vibrant Te Deum et la procession autour de la chapelle, un émouvant Dio vi Salvi Regina est venu conclure cette cérémonie.

Cet instant de communion s’est ensuite poursuivi par un apéritif sur la place de la fontaine. Un moment de partage et de convivialité dans le souvenir d’Ange-Michel Valery qui affectionnait particulièrement ces occasions.

Da Pianu Maiò à San Petrone, da e Muvraghje à Tassamone, da San Mieli à San Cervone, in tutti li nostri paisoli, u so ricordu fermerà pè sempre in l’antica Pieve di Vallerustie.