Vague d’actes criminels en Corse : les collectifs anti-mafia demandent des actions concrètes de la part des élus

Autre souhait des collectifs anti-mafia : obtenir une session, consacrée à l’examen des propositions pour lutter contre les dérives mafieuses, à l’Assemblée de Corse. Femu a Corsica insiste pour que cette session “se tienne au plus vite et permette d’acter notre volonté commune de faire prévaloir les logiques de vie et de démocratie”. Pour rappel, une première session avait eu lieu le 18 novembre 2022, en présence des collectifs anti-mafia. Dans ses vœux pour 2025, Gilles Simeoni, président du conseil exécutif, avait quant à lui insisté sur la nécessité d’agir pour enrayer les phénomènes mafieux : “Faisons reculer le culte des armes, le mythe du voyou et le fléau de la drogue, par la loi et son application bien sûr, mais aussi par l'éducation, par l'exemplarité des comportements, par la revalorisation du travail, par la solidarité entre les générations, par la construction d'une économie saine et d'un modèle sociétal vertueux.”



La session devrait se tenir “d’ici la fin du trimestre”, selon Léo Battesti. “On a déjà attendu deux ans, on peut bien attendre deux mois de plus”, lance-t-il. “Ce qu’il faut, ce sont des actions territoriales. Il faudrait changer le code pénal, comme en Italie.” En effet, en Italie, certains actes sont maintenant considérés comme “association mafieuse”, et non plus comme “association de malfaiteurs”. Pour Jean-Toussaint Plasenzotti, l’important est de “lutter contre le crime organisé avec des actes concrets”. “Nous devons tous regarder dans la même direction pour avancer.” Léo Battesti, quant à lui, conclut : “Il faut arrêter avec la politique de l’autruche. Nous devons combattre le lobbying mafieux, qui est le cancer de la Corse.”