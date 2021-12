VTT in Festa di Natale : un franc succès à Lisula

Le comité des fêtes a Marinella, l'Office du Tourisme de Lisula et les associations de vélo Balagn'à VTT et Muntagna Bike Balagna ont organisé ce dimanche à Lisula une grande demi-journée sportive autour du vélo. Une première édition qui a rencontré un immense succès auprès d'un public, tous âges confondus, car malgré une météo légèrement indécise, amateurs et aguerris du deux-roues étaient au rendez-vous.

Pour les enfants, trois ateliers étaient proposés. " Deux randonnées urbaines pour les plus grands et un atelier draisienne et trottinette pour les petits. Des activités pour chaque âge réalisées et encadrées par les licenciés du club, qui ont vraiment assuré," rappelle VV Montecatini de Balagn'à VTT. La plus jeune des participants n'avait d'ailleurs que 2 ans et demi.

Ainsi, plus d'une trentaine d'enfants, accompagnés par les adhérents du club Balagn'à VTT, ont découvert, pour certains, renoué, pour d'autres avec la joie du vélo.

"C’est une vraie réussite" confie Jean-Laurent Moracchini, 17 ans, encadrant et adhérent du club.





"Sur les groupe de rando urbaine, nous étions licenciés et participants à traverser la ville, les carrughji et le port. Il y avait même des Bastiais aujourd'hui. Le vélo c'est vraiment une super activité physique. Même si l'on pense que c'est un sport personnel, il y a réelle cohésion d’équipe lorsqu'on le pratique à plusieurs. Tout le monde s'aide, se soutien, se motive," ajoute-t-il.





Jean-Joseph Sinibaldi, 10 ans, a lui aussi partagé son amour pour le vélo avec les inscrits et essayé une pratique plutôt différente de son habituel programme. " Je me suis bien amusé. Faire du VTT en ville c’est différent des pistes que je traverse d’habitude. J'ai appris à descendre des escaliers, j’ai bien aimé pédaler dans les ruelles pavées et en plus sans voiture, c’était top ! J’ai fait la connaissance de beaucoup d’enfants qui pratiquent le VTT dans d’autres clubs. J’espère vraiment qu’il y aura encore des journées vélo pendant les vacances", confie-t-il.





Du côté des plus rodés, environ 45 pilotes sont partis sur les deux randonnées, avec Muntagna Bike Balagna. Ils ont parcouru plusieurs dizaines de kilomètres sur les pistes de la région.

Vers 13 heures, tout le monde s'est retrouvé pour conclure cette matinée sportive. Avec au menu, cochons de lait grillé à la broche et dégustation de vin encadrée Pascal Leonetti, meilleur sommelier de France 2006 , de quoi redonner de l'énergie à tous.





"Nous sommes vraiment ravis. Tout le monde a joué le jeu, malgré le temps", exprime Olivier Franceschini directeur adjoint de l'OT de Lisula.

Un événement qui, espérons-le, se renouvellera plusieurs fois par an, comme le souhaite le petit Jean-Joseph.