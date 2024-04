VIDEO - Volez avec la Patrouille de France au-dessus de la Corse

Cette semaine d’entraînement est consacrée à l’accoutumance au vol maritime pour chacune de ces unités. Évoluer au-dessus de l’eau représente des difficultés supplémentaires, car il n’y a pas de repères topographiques et l’horizon est plus difficile à identifier.

La Patrouille de France, le Rafale solo display et l’A400M participent à cette semaine d'entraînement qui s'est déroulée ce mardi en présence de la presse et d'une ne soixantaine d’élèves des collèges de Porto-Vecchio et de Biguglia (classe Défense).



La matinée a été successivement rythmée par une première démonstration de la Patrouille de France depuis la plage, une démo du Rafale Solo Display depuis la zone aéro et une démonstration de l'A400M depuis la zone aéro.

Les démonstrations se sont achevées sur le coup de 12 heures par une seconde démonstration de la Patrouille de France depuis la zone aéro qu'aucun des spectateurs de cette journée n'a voulu manquer.



Nous vous en reparlerons.