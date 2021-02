VIDEO - Sport scolaire : L’UNSS lance l’opération «Tutti in salute – Tous en forme »

«Tous en forme, ce sont des tests que l’on propose aux élèves des lycées et collèges de l’académie, tests qui permettent d’évaluer leur niveau de forme » explique Joëlle Le Mouellic, directrice UNSS pour la Haute-Corse. 4 types de tests sont ainsi proposés aux élèves : endurance, force, souplesse et équilibre. «Ce type d’opération est très intéressant car dans le contexte de crise sanitaire actuel cela nous permet de faire un bilan académique de l’état de santé des élèves ». Après L’Ile Rousse et Calvi la semaine dernière, cette opération se déroule à Bastia jusqu’au 12 février et se déplacera après les vacances scolaires dans le Cap à Luri, à Corte et dans le Fiumorbu. « A coté de cela nous avons aussi mis en place un pôle beach et un pôle laser run » ajoute J.Le Mouellic. «Ces activités permettent aux établissements qui n’ont plus d’infrastructures d’intérieur, de pouvoir proposer aux élèves des activités de beach volley, beach tennis, footy beach, golf ball beach et parcours de motricité ». Quant au pôle Laser run, il s’agit d’une sorte de biathlon. Les élèves doivent courir, tirer au pistolet laser et passer le relais à un camarade. Tous ces projets mis en place par Joëlle Le Mouellic en Haute-Corse et Fabrice Lhoumeau, directeur régional de l’UNSS, en Corse du sud, pour une centaine de classes en tout, visent à développer les sports pleine-nature. D’ici quelques mois sera ainsi lancé un raid nature avec épreuve de trail, VTT et tir.

CNI était présent à ces ateliers