VIDEO - Résultats du Bac 2023 à Bastia : la satisfaction des nouveaux bacheliers

À Bastia vers 10h30 c’est une cinquantaine de visages angoissés qui se rue vers les grands panneaux d’affichage disposés devant l'entrée du lycée Giocande de Casabianca à Bastia. Très vite, les cris de joie explosent. “C’est un soulagement. Cela concrétise une année où j’ai tout donné pour obtenir le bac”, se réjouit Marc-Andria, élève en spécialité scientifique. Le sourire aux lèvres, Sarah et Clara, qui ont obtenu leur bac spécialité SVT avec mention assez bien, téléphonent à leurs proches pour annoncer la bonne nouvelle. “C’est bon maman, je l’ai eu !”. Entre amies, Inès et Sophie vont “célébrer cette obtention en organisant une soirée”. Certains parents étaient aussi présents pour féliciter leurs enfants. “Je suis fier de lui. Maintenant, on va s’occuper de ses études supérieures avec Parcoursup”, indique Joseph, père de Mattéo.





On écoute la réaction d'Elisa et Clara