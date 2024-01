VIDÉO - Mobilisation du Collectif des Médecins Libéraux Corsica à Ajaccio

« Cette mobilisation intervient alors que les propositions faites par les médecins libéraux corses concernant les particularités de notre île seront étudiées par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie dans le cadre des négociations conventionnelles afin d’améliorer de façon significative l’accès aux soins sur notre île » explique le Docteur Cyrille Brunel, responsable du Collectif. « Le soutien des deux institutions représentant l’Etat en Corse est en effet indispensable à une issue favorable aux discussions avec l’assurance-maladie. Nous demandons donc une posture claire, affichée et favorable de soutien dans notre démarche de la part de l’Agence Régionale de Santé Corse et du préfet pour éviter l'échec des négociations cruciales dans l'amélioration de l'accès aux soins en Corse ».





Plus d'infos à venir