VIDEO - Miss Corse 2021 : Emma Renucci se prépare pour Miss France 2022

Après avoir obtenu son Bac S mention très bien au Lycée Jeanne D'Arc à Bastia, Emma Renucci (1m76), une belle blonde de 19 ans aux yeux bleus perçants, a effectué une année de médecine à Corte. Malgré un très bon classement, la réforme qui a très fortement limité le quota d'admission ne lui a pas permis de poursuivre dans cette voie. Cette année, elle fréquente donc l'université Paris Dauphine en licence de mathématiques pour, plus tard, travailler dans la finance et devenir trader. Passionnée de danse et engagée pour des raisons personnelles dans la protection routière, la candidate corse se dit honorée de pouvoir porter les couleurs de son île. "Je suis très fière d'avoir décroché ce titre parce que j’en rêvais depuis toute petite. "