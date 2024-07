VIDEO - Législatives 2024 : la réaction de Michel Castellani, réélu dans la 1ère circonscription de Haute-Corse

Lors d'une interview accordée à la presse à quelques minutes de la proclamation des résultats, Michel Castellani a exprimé sa satisfaction et a remercié son équipe de campagne et les électeurs pour leur soutien. "C'est une victoire large qui prime évidemment tout le travail que nous avons accompli et qui prime aussi le travail de mon équipe de campagne. Je veux remercier toutes les électrices et tous les électeurs qui nous ont permis d'avoir ce si beau résultat," a-t-il déclaré.



Cependant, cette victoire est teintée en raison de la défaite de son collègue Jean-Félix Acquaviva dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. "C'est une joie qui est tempérée par le résultat de la deuxième circonscription. C 'est un résultat qui n'est pas juste dans la mesure où Jean-Félix avait travaillé depuis 7 ans. Mais nous savons tous que la politique, c'est un sport impitoyable. Tout ce que je peux faire, c'est de prendre acte. Je peux vous dire qu'on continuera à travailler, à travailler comme on l'a toujours fait. "

La dynamique des résultats, notamment en Corse du Sud, ouvre la voie à une nouvelle réflexion sur l'union nationaliste. "Il va falloir s'asseoir autour de nos tables, analyser les résultats. L'avenir se prépare en permanence. Les résultats nous interpellent, qu'on le veuille ou pas. Il faudra en tenir compte tous ensemble."

"On est un peu soulagé"

Interrogé sur la défaite du Rassemblement National (RN) en Corse et sur le résulta au plan national, le député a souligné que cette situation est favorable pour la Corse. "Dans la mesure où eux étaient fermés à toute évolution, ils avaient dit que non seulement ils étaient contre le statut de la Corse, mais ils étaient même pour supprimer les régions. Donc, évidemment que de ce point de vue, on est un peu soulagé. Mais il faut voir les résultats. Là, il ne faut pas employer les grands mots. Il faut tenir compte des résultats, même s'ils sont, à mon avis, assez clairs."



Pour l'avenir, Michel Castellani espère que le groupe "Libertés et Territoires" (LIOT) continuera de jouer un rôle crucial. "J'espère, oui. Là, j'attends de voir les résultats au plan général. Mais il est évident que LIOT, c'est notre groupe. Il faut sauver ce groupe, le faire travailler."



Michel Castellani, fort de sa réélection, indique qu'il continuera son travail pour la Corse, déterminé à défendre les intérêts de son île avec la même ardeur et conviction. La prochaine étape se jouera à Paris, à partir de demain