VIDEO - Législatives 2024 : Jean-Michel Marchal s’incline face à Michel Castellani "Je m'y attendais peut-être"

Interrogé peu après l’annonce des résultats, Jean-Michel Marchal a indiqué :

« Je m'y attendais peut-être parce que le candidat sortant est toujours plus ou moins privilégié, notamment ici en Corse. Mais malgré tout n'oublions pas que je suis arrivé au deuxième tour avec un écart extrêmement réduit, moins de 3%, et on était quand même 10 candidats. »

le candidat RN a également évoqué le contexte national qui, selon lui, a joué un rôle dans le résultat : « Je pense qu'il y a une dynamique au niveau national qui a fait que le Rassemblement national a un résultat moins bon que celui espéré. Ici, l'effet a été le même également. »



Le candidat RN, malgré sa défaite, ne semble pas abattu et compte bien continuer à œuvrer pour les Corses. « 35% pour quelqu'un comme moi, qui n'est pas Corse, ce n'est pas mal. Moi, je suis ici, je souhaite pouvoir continuer et travailler pour répondre aux attentes des Corses. Je suis persuadé que la situation actuelle ne va pas régler leurs problèmes. »



Pour l'avenir, Jean-Michel Marchal se montre résolu à capitaliser sur cette élection et à poursuivre son engagement politique. « J'ai des valeurs personnelles et je sais ce qu'attendent les gens, ce qu'attendent les électeurs. Je suis persuadé que le Rassemblement national a les clés pour réussir et j'ai l'intention de continuer d'œuvrer dans ce sens. »



La réélection de Michel Castellani est une victoire pour le camp nationaliste en Corse, mais Jean-Michel Marchal, malgré sa défaite, ne semble pas prêt à baisser les bras. Il entend bien rester un acteur politique de premier plan sur l’île et continuer à travailler pour répondre aux attentes des Corses.