VIDEO - Le préfet François Ravier fait le point sur les incendies en Haute-Corse

Livia Santana et Maria Bettina Colonna le Mardi 11 Février 2020 à 13:30

A midi, après la reconnaissance effectuée par les homme du CODIS 2B, le préfet de la Haute-Corse François Ravier a rencontré la presse pour faire un point sur les incendies en cours.

Le sinistre le plus sensible est sans doute le feu de Olmeta di Tuda où 350 hectares sont déjà partis en fumée.

"Malgré le vent, on n'est pas dans une situation si inquiétante que l'on pensait avant la reconnaissance de ce midi" affirme M. Ravier.

Le feu brule en effet le maquis et provoque de la fumée qui inquiète la population mais dans l'ensemble l'incendie est sous contrôle.

Ecoutez le préfet.





Le point sur les incendies en Haute-Corse à 12 heures Le feu d'Olmeta di Tuda a déjà parcouru environ 350 hectares et il pourrait se propager au Lancone, sur Ortale et Borgo. En effet le flanc droit était assez virulent mais inaccessible et il a dépassé la chapelle de Santa Chiara.

Ce matin dans la commune d'Olmo on a un nouveau départ important sous une ligne électrique.



Concernant le feu de Pietracorbara qui s’est déclaré dans le cap Corse à ce lundi : près de 70 hectares étaient partis en fumées. Les violentes rafales ont rendu impossible le décollage des hélicoptères. Sur place ce mardi plusieurs moyens mais le feu n'a pas évolué pendant la nuit.



L'incendie de Poggio Mezzana a ravagé une surface de 20 hectares et il n'évolue pas pour le moment.



A Olmo 10 hectares sont partis en fumée



Les consignes de sécurité



Les établissements scolaires sont ouverts et les cours assurés mais les services de l'Éducation Nationale "invitent les élèves ayant à circuler sur les routes à rester chez eux pour éviter de les exposer à des conditions météo très dégradées".



L'université de Corse sera fermée jusqu'au mardi 11 février à 21 heures.



ce mardi 11 février l'activité portuaire sera suspendue toute la journée dans les ports de Bastia et d'Ile Rousse. Tous les avions à destination de Calvi ont été déroutés sur l'aéroport de Bastia-Poretta et l es vols aux départs de Bastia sont annulés. La préfecture de Haute-Corse a émis une interdiction de circuler sur l'ensemble du département pour les transports en commun et les véhicules de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur (PATC) à 3,5 tonnes jusqu'au mardi 11 février à minuit.

