VIDEO - Le message de Noël de son éminence le cardinal Bustillo aux Corses

Mes amis, Joyeux Noël !

Quel message de Noël pour nous aujourd'hui ?

D'abord quand on regarde la société, notre société je vois que la paix est fragile. Il faut la soigner.

Je vois que la joie est nécessaire. Il faut l'incarner.

Et Je vois que l'espérance est urgente. Il faut y croire. Or Noël, la fête de Noël nous amène une bonne nouvelle. Dieu est là. Dieu est avec nous. Noël n'est pas juste la fête du ventre et des yeux.

On ne nourrit pas juste le ventre les yeux. Il faut nourrir l'esprit.

La crèche de Noël nourrit notre esprit.

Je vous souhaite un bon Noël. Soyons sensibles à cette présence de Dieu discrète, efficace, bienveillante. Découvrons ce Dieu présent au milieu de nous.

Bon Natali

Bona festa a tutti

Pace e salute.