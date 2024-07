VIDEO LÉGISLATIVES. Dans la 2ème circonscription de Haute-Corse, la revanche du duel de 2022

Comment redonner du pouvoir d’achat aux Corses ?



À l’heure où les prix ne cessent d’exploser, afin redonner du pouvoir d’achat aux Corses, Jean-Félix Acquaviva mise avant tout sur l’autonomie de la Corse. « L'autonomie de la Corse que l'on voudrait acquérir, permettrait d'avoir la capacité de réguler les prix du carburant et les prix d'un panier de bien de première nécessité », explique-t-il.

Pour répondre à cette problématique, de son côté, François-Xavier Ceccoli aspire à ce que soient mises en place des mesures « concrètes qui pourraient vraiment faciliter la vie des gens ». « Une baisse du prix des transports, des paniers réduits en matière de TVA et une baisse des carburants », développe-t-il en ajoutant : « Il faut aussi une mesure de baisse de charges pour les entreprises dont une partie des baisses de charges seraient directement fléchées vers les personnes ».



Comment enrayer la crise du logement en Corse ?



Afin d’endiguer la crise du logement sur l’île, Jean-Félix Acquaviva entend là-aussi s’appuyer l’autonomie. Selon le député sortant, cette évolution du statut de la Corse pourrait en effet permettre d’« améliorer l’accès au logement et le droit au logement », ainsi que de « lutter de manière féroce contre la spéculation financière et immobilière, en taxant les transactions immobilières très hautes, ce qui permettrait de réaliser des logements intermédiaires et sociaux à bon prix ». Il souhaite en outre la mise en place d’un « statut de résident » pour garantir l’accès à la propriété dans certaines zones.

François-Xavier Ceccoli veut pour sa part « s'attaquer au système des discussions législatives et faire la différence entre les résidences principales et les résidences secondaires ». « Aujourd'hui, on voit bien qu'en traitant toutes les résidences de la même façon, on arrive à une situation où les jeunes Corses ne peuvent plus accéder au logement, alors que pourtant c'est leur résidence principale », souligne-t-il, « Il va bien falloir à un moment donné que l'on mette en place ce genre de choses pour qu'une partie soit garantie en résidence principale, sans bien sûr supprimer les résidences secondaires. C'est la seule solution ».



La revanche du match de 2022



Lors du deuxième tour des élections législatives de 2022, Jean-Félix Acquaviva l’avait emporté à l’issue d’un duel serré, où il n’avait devancé son adversaire que de quelques dizaines de voix.

Pour convaincre les électeurs de le réélire, le député sortant veut montrer qu’il est la voie de la stabilité. « Il y a un chamboulement général où la droite explose avec ceux qui veulent aller avec Bardella, y compris le candidat qui est soutenu dans ma circonscription. Nous sommes ici, notamment avec le soutien des progressistes de gauche et de droite, gaullistes et des nationalistes, le vote de la stabilité et de la clarté pour garantir les intérêts collectifs de la Corse et du peuple corse », soutient-il.

François-Xavier Ceccoli avance pour sa part être « le candidat de la proximité ». « Je suis aussi le candidat des vrais sujets. Je pense que je m'attache au quotidien des gens, à leur bien-être, au développement, et pas à des grandes théories qui sont hors sol », renchérit-il en concluant : « Je serais un député qui a les pieds ancrés dans la terre ».