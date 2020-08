VIDEO - Bastia : les tourtereaux du Fangu

C.-V. M le Jeudi 20 Août 2020 à 16:27

La tourterelle fait, généralement, son nid dans les haies hautes, les arbres et les arbustes, et même parfois sur des pylônes en composant avec des racines, des brindilles et des tiges, de petites plateformes où la femelle pond généralement deux œufs. Mais il est d'autres endroits où elle peut faire son nid. Sur les balcons des immeubles de nos centres-villes comme ici dans le quartier du Fango à Bastia où deux tourtereaux vont prendre bientôt leur envol. Pour ne, sans doute, plus revenir au grand dam de notre lectrice, Isabelle Duffy qui a suivi leur évolution de la couvée à l'éclosion…

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements